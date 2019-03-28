На зеленой ветке метро в Москве произошел сбой

На Замоскворецкой линии (зеленая ветка) Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Спустя 29 минут после этого сообщения в пресс-службе заявили, что движение на зеленой ветке вводится в график.

В комментариях к твиту о сбое пользователи сообщили о серьезных задержках в движении поездов. В частности, один из пассажиров отметил, что поезд на станции «Каширская» простоял 40 минут.