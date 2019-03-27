На салатовой ветке московского метро произошел сбой

В московском метро произошел сбой на ​Люблинско-Дмитровской линии. ​На южном участке линии были увеличены интервалы движения поездов в сторону центра, сообщается в Twitter метрополитена.

Позднее в метро уточнили, что движение ввели в график.

Причины сбоя не сообщались.

1 марта на той же салатовой ветке столичного метро также произошел сбой в движении из-за инцидента с пассажиром. Тогда поезда не ходили от станции «Марьина Роща» до «Печатников», в обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

