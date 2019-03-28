АвтоВАЗ ответил на публикации о концепте преемника «Нивы»

Автолюбителям и экспертам стоит относиться к модели Lada 4x4 Vision исключительно как к концепт-кару, а не как к полноценной новинке АвтоВАЗа. Об этом РБК заявила руководитель продуктовых и спортивных программ концерна Оксана Вершинина.

«Lada 4x4 Vision является концепт-каром, при помощи которого мы пытались представить, как может в будущем развиваться язык дизайна Lada. Относиться к представленной модели следует исключительно как к концепт-кару», — сказала она.

По ее словам, сейчас концерн находится на стадии выбора концепции проекта дизайна и платформы для Lada 4x4.

24 марта немецкое издание Stern опубликовало материал о Lada 4x4, в котором назвала его потенциально успешным на европейском рынке, если его цена останется на примерно том же уровне, что и у его предшественника «Нива». При этом автор статьи отметил, что реализация представленного дизайна в серийном производстве остается под большим вопросом, поскольку она «стоит денег», в то время как Lada обычно не ассоциируется с дороговизной.