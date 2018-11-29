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АвтоВАЗ отозвал 3,3 тыс. автомобилей Lada 4x4

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отозвал 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4x4 из-за проблем с рулем, сообщается на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления», — говорится в сообщении. В Росстандарте отметили, что отзываются автомобили, проданные с апреля 2018 года, их VIN-коды опубликованы на сайте ведомства.

С владельцами автомобилей, которые подлежат отзыву, АвтоВАЗ свяжется по почте или по телефону. Машины будет необходимо доставить в ближайший дилерский центр. При этом владельцы Lada 4x4 могут сами проверить, есть ли VIN-код их автомобиля в списке, и записаться на ремонт, если это понадобится.

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«На транспортных средствах Lada 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и при необходимости замена вала», — сообщили в Росстандарте. В ведомстве уточнили, что владельцам не придется платить за данные работы.

Теги: отзыв автомобилей, АвтоВАЗ
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