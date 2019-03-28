На угрожавшего убийством учительнице осетинского экс-депутата завели дело

По факту избиения учительницы школы в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК по Северной Осетии-Алании. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством).

По данным следствия, утром 6 марта подозреваемый пришел в среднюю образовательную школу №4 города Ардона, зашел в класс, где в это время проходил урок, схватил учительницу за волосы и нанес ей не менее четырех ударов рукой по голове.

После этого подозреваемый завел преподавателя в кабинет директора школы, взял находившийся на тумбочке нож и угрожал потерпевшей убийством. Его действия удалось остановить директору школы, указывает СК.

В середине марта телеканал «360» со ссылкой на источники сообщил, что родители учеников школы №4 в Ардоне пожаловались в полицию на местного депутата, напавшего на учительницу. По данным телеканала, депутат решил «показать свою власть в школе» из-за того, что учителя хотели провести с его племянницей воспитательную беседу, после того как у одной из учениц пропало 70 руб.

Позднее стало известно, что речь идет о депутате собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василии Гогичаеве. Конфликт, по его словам, связан с «незаслуженным обвинением» в краже денег его 13-летней племянницей, имеющей инвалидность. При этом он заверил, что никакого избиения учительницы не было, и он «пальцем никого не трогал». Гогичаев сложил с себя полномочия депутата.