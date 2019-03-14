Осетинский депутат сдал мандат после обвинений в избиении учительницы

Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичаев сложил полномочия после обвинений в избиении учительницы одной из местных школ. Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном на портале «Основа».

Конфликт, по его словам, связан с «незаслуженным обвинением» в краже денег его 13-летней племянницы, имеющей инвалидность. «На моем месте любой вышел бы из себя», — заявил Гогичаев. при этом он заверил, что никакого избиения не было, и он «пальцем никого не трогал». По словам депутата, местные власти организовали на него травлю.

«Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», — заключил Гогичаев.

Накануне телеканал 360 со ссылкой на источники сообщил, что родители учеников школы № 4 в Ардоне пожаловались в полицию на местного депутата, напавшего на учительницу. Имени депутата в публикации не указано. Как утверждают собеседники, 6 марта во время урока у начальных классов мужчина ворвался в кабинет и начал бить учителя. После, схватив ее за волосы, он протащил женщину к кабинету директора на другой этаж.

По данным телеканала, депутат решил «показать свою власть в школе» из-за того, что учителя хотели провести с его племянницей воспитательную беседу после того, как у одной из учениц пропали 70 руб.