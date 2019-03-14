Осетинский депутат сдал мандат после обвинений в избиении учительницы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 0,01 EUR Бирж. 74,06 -0,05 Brent 67,81 0,79% USD Нал. 65,89 65,10 EUR Нал. 74,58 73,70 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1316 -0,0014 BTC/USD Бирж. 3 935,00 -14,20 IMOEX 2 469,66 -0,04% RTSI 1 189,54 0,03% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13 мар, 13:16
Грудинин заявил об отсутствии предложений от КПРФ по мандату Алферова Политика, 10:36 На Крымском мосту уложили половину рельсов Общество, 10:35 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:30 Осетинский депутат сдал мандат после обвинений в избиении учительницы Общество, 10:12 Основатель сервиса PapaJobs — о дресс-коде и работе мечты РБК и Dockers, 10:00 Четыре английских клуба вышли в четвертьфинал ЛЧ впервые за десять лет Спорт, 09:59 Полиция в Мурманске изъяла 740 кг краба в подпольном цехе Общество, 09:54 Черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX отправили во Францию Общество, 09:45 У безработной москвички украли сумку с 20 млн руб. Общество, 09:40 Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя Технологии и медиа, 09:32 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 09:30 В Нью-Йорке застрелили босса одного из крупнейших преступных кланов США Общество, 09:22 Трамп допустил признание мексиканских наркокартелей террористическими Политика, 09:12 В Раде назвали «космическими» потери украинской армии в Донбассе Политика, 09:10
Общество ,  
0 
Осетинский депутат сдал мандат после обвинений в избиении учительницы

Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичаев сложил полномочия после обвинений в избиении учительницы одной из местных школ. Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном на портале «Основа».

Конфликт, по его словам, связан с «незаслуженным обвинением» в краже денег его 13-летней племянницы, имеющей инвалидность. «На моем месте любой вышел бы из себя», — заявил Гогичаев. при этом он заверил, что никакого избиения не было, и он «пальцем никого не трогал». По словам депутата, местные власти организовали на него травлю.

«Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», — заключил Гогичаев.

Накануне телеканал 360 со ссылкой на источники сообщил, что родители учеников школы № 4 в Ардоне пожаловались в полицию на местного депутата, напавшего на учительницу. Имени депутата в публикации не указано. Как утверждают собеседники, 6 марта во время урока у начальных классов мужчина ворвался в кабинет и начал бить учителя. После, схватив ее за волосы, он протащил женщину к кабинету директора на другой этаж.

По данным телеканала, депутат решил «показать свою власть в школе» из-за того, что учителя хотели провести с его племянницей воспитательную беседу после того, как у одной из учениц пропали 70 руб.

Следственный комитет начал проверку.

Теги: Северная Осетия, депутат, мандат
Материалы по теме
СК начал проверку данных об избиении полицейским коллеги в Башкирии
Общество
В Москве пассажирка такси избила водителя и угнала его автомобиль
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter