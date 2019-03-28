Представители Парфенова объяснили решение YouTube скрыть выпуск «Намедни»

Видеохостинг YouTube скрыл ролики с канала журналиста Леонида Парфенова из-за новых правил, касающихся интегрированной рекламы, сообщил РБК помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди.

«Видео первого выпуска «Намедни. 1946» не удалено. Просто скрыто. У YouTube новые правила: теперь при размещении рекламы, интегрированной внутри программ, этот факт необходимо отмечать в настройках видео», — сказал Шахиди. Он также добавил, что к вечеру 28 марта все будет исправлено и доступ к материалам восстановят.

Выпуск проекта «Намедни» о событиях 1946 года был опубликован 18 марта. Позднее стало известно, что YouTube удалил ролик Парфенова, а также выпуск программы «вДудь» журналиста Юрия Дудя, посвященный эмиграции телеведущего Таира Мамедова, вышедший 20 марта. В пояснении хостинга говорилось, что видео удалены «за нарушение условий использования YouTube».