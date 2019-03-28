В Белоруссии заявили об отсутствии желания вступать в Евросоюз

У Белоруссии пока нет желания вступать в ЕС, заявил замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко, передает БелТА.

«ЕС должен рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС, потому что у нас такого желания пока что нет», — сказал Кравченко.

По его словам, Минск хочет в лице Евросоюза получить «коллегу», который поможет в сложной ситуации. Замминистра также подчеркнул, что стороны должны быть друг для друга не просто потребителями, а предсказуемыми соседями.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество Минска с западными странами вызывает необоснованную негативную реакцию у некоторых российских политиков. «Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации», — сказал Лукашенко. При этом, по его словам, сама Москва «очень продвинута в отношениях с ЕС, США и НАТО».