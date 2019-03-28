В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский». Отмечается, что это первая лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков на церемонии отметил, что корабль будет сдан Тихоокеанскому флоту в этом году.

Заместитель главнокомандующего ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок типа «Варшавянка» до 2025 года. Бузаков уточнил, что они будут построены до 2022 года.

Проект 636.3 «Варшавянка» — третье поколение подводных лодок. Водоизмещение этих кораблей с дизель-электрической силовой установкой составляет 3,95 тыс. т, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 м, экипаж — 52 человека. Лодки вооружены шестью торпедными аппаратами и крылатыми и зенитными ракетами. Шесть субмарин этого проекта уже построены для Черноморского флота.