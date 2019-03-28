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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский». Отмечается, что это первая лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков на церемонии отметил, что корабль будет сдан Тихоокеанскому флоту в этом году.

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Заместитель главнокомандующего ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок типа «Варшавянка» до 2025 года. Бузаков уточнил, что они будут построены до 2022 года.

Проект 636.3 «Варшавянка» — третье поколение подводных лодок. Водоизмещение этих кораблей с дизель-электрической силовой установкой составляет 3,95 тыс. т, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 м, экипаж — 52 человека. Лодки вооружены шестью торпедными аппаратами и крылатыми и зенитными ракетами. Шесть субмарин этого проекта уже построены для Черноморского флота.

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Теги: подводная лодка, «Варшавянка»
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