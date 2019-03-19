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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Вице-адмирал ВМФ назвал зарплату командира подводной лодки

Бывший первый замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал Олег Бурцев рассказал, что зарплата командира подводной лодки составляет около 250 тыс. руб. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей», — сказал он.

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Госдума разрешила служащим за границей военным получать зарплату в валюте

В октябре 2018 года замминистра обороны Татьяна Шведова рассказала, что в 2019 году зарплаты и пенсии военных проиндексируют на 4,3%, в 2020 году — на 3,8%, а в 2021 году — на 4%. Она добавила, что в 2012 году ввели новую систему денежного довольствия военнослужащих. По ее словам, в результате зарплаты выросли в 2,5-3 раза.

Теги: ВМФ России, командир, подводная лодка
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