Вице-адмирал ВМФ назвал зарплату командира подводной лодки

Бывший первый замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал Олег Бурцев рассказал, что зарплата командира подводной лодки составляет около 250 тыс. руб. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей», — сказал он.

В октябре 2018 года замминистра обороны Татьяна Шведова рассказала, что в 2019 году зарплаты и пенсии военных проиндексируют на 4,3%, в 2020 году — на 3,8%, а в 2021 году — на 4%. Она добавила, что в 2012 году ввели новую систему денежного довольствия военнослужащих. По ее словам, в результате зарплаты выросли в 2,5-3 раза.