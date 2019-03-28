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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
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Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Первое место в рейтинге занял сингапурский аэропорт Чанги. На втором месте оказался аэропорт Токио, на третьем —  Инчхон в Южной Корее. Также в десятку лучших вошли аэропорты Дохи, Гонконга, Мюнхена и Цюриха, лондонский аэропорт Хитроу, японские аэропорты Нарита и Тюбу.

Лучшим в России и СНГ был назван аэропорт Гейдара Алиева в Азербайджане. Премию за лучший персонал в этом регионе получил аэропорт Казани, а лучшим региональным аэропортом стал Кольцово в Екатеринбурге.

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В 2018 году лучшим региональным аэропортом в России и СНГ, по версии Skytrax, был назван аэропорт Казани. Екатеринбургский Кольцово тогда вошел в десятку лучших с пассажиропотоком 5–10 млн пассажиров в год.

Теги: Аэропорт, Рейтинг, Казань, Екатеринбург
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