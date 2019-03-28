Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Вооруженные силы Мальты взяли под контроль танкер Elhibru 1, который захватили спасенные им мигранты. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление мальтийской армии.

Военным удалось установить связь с капитаном танкера, который сообщил, что не контролирует судно, а его команду мигранты заставили взять курс на Мальту. В результате танкер остановил патрульный катер, и сотрудники спецслужб поднялись на борт судна.

В настоящий момент танкер направляется в порт Мальты, где мигрантов передадут полиции.

Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы. Танкер в момент происшествия направлялся в Ливию, чтобы высадить спасенных мигрантов.