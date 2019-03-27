Путин попросил премировать и наградить призеров Универсиады в Красноярске

Путин попросил премировать и наградить призеров Универсиады в Красноярске

Президент Владимир Путин в рамках Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости поощрить призеров прошедшей в Красноярске Универсиады. Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

«Я прошу правительство и администрацию тоже подумать и сделать предложение. Нужно организаторов и особенно спортсменов отметить соответствующим образом», — сказал он.

По мнению Путина, спортсменам необходимо выдать денежные премии, а также подумать о вручении наград, в том числе государственных.

Как отметил глава государства, Универсиада прошла на высоком уровне, а российские спортсмены добились «очень хороших результатов».