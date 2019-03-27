«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице. Полицейские изъяли образцы агитационных материалов. Об этом РБК сообщили в партии.

В «Яблоке» отметили, что приехавшие в отделение партии криминалисты изъяли даже материалы президентской программы Григория Явлинского на выборах 2018 года.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков назвал действия правоохранительных органов «попыткой препятствовать работе политической партии». По его данным, звонок в полицию поступил от анонимного лица. Он уверен, что обыск может быть связан с подготовкой партии к выборам в Мосородуму, которые пройдут в сентябре.

«Данная информация не поступала», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, комментируя информацию об обысках.