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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице. Полицейские изъяли образцы агитационных материалов. Об этом РБК сообщили в партии.

В «Яблоке» отметили, что приехавшие в отделение партии криминалисты изъяли даже материалы президентской программы Григория Явлинского на выборах 2018 года.

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Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков назвал действия правоохранительных органов «попыткой препятствовать работе политической партии». По его данным, звонок в полицию поступил от анонимного лица. Он уверен, что обыск может быть связан с подготовкой партии к выборам в Мосородуму, которые пройдут в сентябре.

«Данная информация не поступала», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, комментируя информацию об обысках.

Теги: партия «Яблоко», обыск
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