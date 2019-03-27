Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству. По ее словам, Малашенко все завещал своей предыдущей семье.

«Я вообще думаю, мне для того, чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру. Я сейчас подумаю, если я смогу купить другую квартиру, распродав все, что только можно, то я буду сдавать ту, вторую квартиру, и в этой жить. Если нет, то мне придется продавать эту квартиру», — сказала Рынска, показывая Собчак квартиру, в которой она жила вместе с Малашенко.

На вопрос Собчак, в чем заключается необходимость продавать эту квартиру, Рынска ответила: «Жить на что-то надо, а на работу не так просто устроиться». По ее словам, других средств на существование у нее сейчас нет. «Игорь ​мне не оставил ничего, по наследству все положено им», — добавила она.

Рынска отметила, что у нее из недвижимости осталась эта квартира и квартира отца, которую он ей подарил. Она отметила, что если будет сдавать вторую квартиру, то ей все равно не будет хватать на жизнь «ни при каких обстоятельствах».