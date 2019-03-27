Российская подлодка с крылатыми ракетами вошла в Черное море

Российская подводная лодка «Нижний Новгород» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту прошла через Босфор и вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщил портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Дизельно-электрическая подлодка «Нижний Новгород» проекта 636 «Варшавянка» была спущена на воду в 2014 году на верфи Санкт-Петербурга и вошла в Балтийский флот ВМФ России. В августе 2017 года подлодка прибыла в Средиземное море, где наносила залповые удары по позициям запрещенных террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламского государства» в Сирии.