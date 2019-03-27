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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Политика ,  
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Российская подлодка с крылатыми ракетами вошла в Черное море

Российская подводная лодка «Нижний Новгород» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту прошла через Босфор и вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщил портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Дизельно-электрическая подлодка «Нижний Новгород» проекта 636 «Варшавянка» была спущена на воду в 2014 году на верфи Санкт-Петербурга и вошла в Балтийский флот ВМФ России. В августе 2017 года подлодка прибыла в Средиземное море, где наносила залповые удары по позициям запрещенных террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламского государства» в Сирии.

Накануне через Босфор прошел новейший ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота. Он вошел в Средиземное море для выполнения задач в дальней оперативной зоне.

 
Теги: подлодка, Черное море
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