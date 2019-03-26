«Орехово-Зуево» вошел в Средиземное море

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота (ЧФ) в рамках своего первого выхода в дальнюю морскую зону, вышел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

«Корвет класса «Буян-М» Черноморского флота России, «Орехово-Зуево», сегодня утром совершил свой проход на юг через Стамбул. Это его первый боевой выход в 2019 году», — говорится в сообщении.

«Орехово-Зуево» вышел из порта базирования в Севастополе утром 26 марта. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, после прохождения черноморских проливов экипаж корабля войдет в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в дальней оперативной зоне.

«По прибытии в Средиземное море будет нести службу вместе с экипажем фрегата «Адмирал Эссен», который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта», — сообщали в пресс-службе.