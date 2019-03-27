Мужчина разбил нос полицейскому в московском метро

Мужчина разбил нос задержавшему его за агрессивное поведение полицейскому. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Вчера в 7 часов 40 минут на станции метро «Курская» сотрудники полиции задержали молодого человека 1999 года рождения, который вел себя неадекватно и агрессивно, доставили его в территориальное подразделение полиции. В ходе доставления молодой человек причинил травму полицейскому. Указанный нарушитель был передан сотрудникам специализированного медицинского учреждения», — рассказали в полиции. Составленные по факту происшествия материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, указали в МВД.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у задержанного мужчины на эскалаторе произошел конфликт с двумя пассажирами. «Он ударил женщину по спине, а мужчине сломал нос ударом головой», — сказал собеседник агентства. После того как его доставили в комнату полиции, молодой человек ударил полицейского ногой в голову и разбил ему нос.