Судно Maryland сняли с мели в Керченском проливе

Судно Maryland сняли с мели в Керченском проливе

В Керченском проливе сняли с мели судно Maryland, которое перевозило 17 тыс. т металла из Мариуполя в Италию. Об этом РБК сообщили в Росморречфлоте​.

Корабль, следовавший под флагом Либерии, сел на мель 15 марта. В Росморречфлоте отметили, что судно не получило повреждений, экипаж не пострадал.

Maryland не препятствовал движению остальных судов и не представлял экологической опасности, рассказали ранее в ведомстве. Рядом дежурил буксир, нанятый судовладельцем.

В феврале на Дону в Ростовской области на мель сел сухогруз Lev Soldatov, следовавший под флагом Монголии. В результате происшествия никто не пострадал, на следующий день судно сняли с мели.