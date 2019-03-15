В Керченском проливе на мель село судно с 17 тыс. т металла

Корабль под либерийским флагом сел на мель в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Речь идет о судне Maryland, которое перевозит 17 тыс. т металла из Мариуполя в Италию. Вечером 13 марта оно село на бровку Керчь-Еникальского канала, снять корабль с мели с помощью четырех буксиров пока не получается, попытки будут продолжены с утра 15 марта. Впрочем, корабль не поврежден, его экипажу ничего не угрожает. Кроме того, Maryland не мешает движению остальных судов, которое осуществляется штатно.
В конце января в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании — они находились на якорной стоянке в нейтральных водах. Пожар начался во время перегрузки топлива с одного корабля на другой. Тогда погибли 10 человек, члены экипажей двух судов. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).