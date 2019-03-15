В Керченском проливе на мель село судно с 17 тыс. т металла

Корабль под либерийским флагом сел на мель в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ​Росморречфлота.

Речь идет о судне Maryland, которое перевозит 17 тыс. т металла из Мариуполя в Италию. Вечером 13 марта оно село на бровку Керчь-Еникальского канала, снять корабль с мели с помощью четырех буксиров пока не получается, попытки будут продолжены с утра 15 марта. Впрочем, корабль не поврежден, его экипажу ничего не угрожает. Кроме того, Maryland не мешает движению остальных судов, которое осуществляется штатно.