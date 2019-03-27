ЛУКОЙЛ решил закрыть свое подразделение в США

Компания «ЛУКОЙЛ» намерена закрыть свою дочернюю компанию LUKOIL International Upstream West Inc., штаб-квартира которой находится в американском Хьюстоне (Техас). Об этом сообщил журналистам президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«Часть людей переходит в офис в Мексике, часть — в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», — сказал он (цитата по ТАСС).

Целью создания LUKOIL International Upstream West Inc. на ее сайте названо оперативное управление проектами по разведке, оценке и разработке нефтегазовых месторождений в Западной Африке, Северной и Южной Америке и Западной Европе. По словам ​Алекперова, планировалось участие компании в проектах по добыче сланцевой нефти.

В ЛУКОЙЛе ТАСС пояснили, что реорганизация LUKOIL International Upstream West Inc. происходит в рамках работы по повышению эффективности управления предприятиями группы и уже к 1 мая 2019 года число ее сотрудников сократится до семи человек, которые продолжат работу до конца года.