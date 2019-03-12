«ЛУКОЙЛ» оценил потери нефтяников от продажи топлива в России в ₽50 млрд

Российские нефтяные компании с начала года потеряли 50 млрд руб. Такое мнение высказал Вагит Алекперов, выступивший перед журналистами в кулуарах конференции в Хьюстоне

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По оценке главы компании ЛУКОЙЛ Вагита ​Алекперова убытки российской нефтяной отрасли от заморозки цен на топливо составили с начала этого года 35 млрд руб., а еще 15 млрд руб. нефтяные компании недосчитались из-за наличия демпфирующего механизма, сообщает агентство ТАСС.

Глава «ЛУКОЙЛа» подчеркнул, что демпфер не должен быть отрицательным. «Это необъективно, мы считаем и надеемся, что это будет поправлено. Но консенсуса нет пока, идут переговоры между Минэнерго и Минфином», — отметил он.

Представитель вице-премьера Козака отказался комментировать заявление Алекперова.

Демпфирующая надбавка была создана на фоне скачка на топливо. Она предполагает, что если цены на нефть на мировых рынках растут, а на внутреннем рынке образуется дисконт к экспортной цене топлива, государство доплачивает нефтяникам из бюджета, который получит дополнительные нефтегазовые доходы.