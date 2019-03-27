Потанин сообщил о планах создать криптоплатформу для торговли палладием

«Норникель» планирует до конца 2019 года запустить несколько криптовалютных платформ, в том числе для торговли палладием с использованием токенов. Об этом глава компании Владимир Потанин заявил в интервью Bloomberg.
«Норникель», крупнейший в мире производитель палладия, сейчас ведет переговоры со швейцарскими властями, чтобы выпустить там токены через свою местную структуру. Компания также рассчитывает распространить эту концепцию и на другие металлы, а также создать платформу для транзакций между отделами внутри компании.
Потанин пояснил, что децентрализированные транзакции в токенах проще и удобнее и что его компания хочет быть активным участником этого процесса. На примере внутренней цифровой платформы «Норникеля» российский ЦБ сможет протестировать такие системы на блокчейне без глобального воздействия на экономику, считает бизнесмен.
Впрочем, отмечает Bloomberg, для осуществления планов Потанина Россия должна принять закон о криптовалютах, пока ближайшее обсуждение документа запланировано на апрель. Глава «Норникеля» ведет переговоры с законодателями и ЦБ для создания регулирования и надеется, что законопроект будет принят летом. Таким образом он сможет запустить платформу к концу года.