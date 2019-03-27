Потанин сообщил о планах создать криптоплатформу для торговли палладием

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,65 0,25 EUR Бирж. 72,90 0,31 Brent 68,08 0,16% USD Нал. 65,11 64,24 EUR Нал. 73,32 72,39 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1276 0,0010 BTC/USD Бирж. 4 049,83 58,13 IMOEX 2 501,25 -0,45% RTSI 1 218,68 -0,92% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+11,18%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+11,18%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года Общество, 11:57 В чемпионате России по футболу произошла шестая тренерская отставка Спорт, 11:57 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 11:51 В Москве арестовали главу разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД Общество, 11:49 Умер известный как магистр Йода аналитик Пентагона Эндрю Маршалл Общество, 11:44 Минтруд ответил на сообщения о продлении рабочего дня для жительниц сел Общество, 11:41 Продюсер «Ласкового мая» пожаловался в Следственный комитет на Шнурова Общество, 11:40 Как мусоросжигательные заводы влияют на экологию Партнерский материал, 11:37 Бизнес-омбудсмен прокомментировал задержание Абызова Политика, 11:31 Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве Общество, 11:25 Индия сбила спутник и объявила себя космической державой Политика, 11:14 Главные проблемы и тенденции ретейла в России обсудили на METRO EXPO 2019 Пресс-центр, 11:10 Потанин сообщил о планах создать криптоплатформу для торговли палладием Бизнес, 11:08 Как критика в адрес других портит нам жизнь и как делать замечания Спецпроект РБК PINK, 11:05
Бизнес ,  
0 
Потанин сообщил о планах создать криптоплатформу для торговли палладием

«Норникель» планирует до конца 2019 года запустить несколько криптовалютных платформ, в том числе для торговли палладием с использованием токенов. Об этом глава компании Владимир Потанин заявил в интервью Bloomberg.

«Норникель», крупнейший в мире производитель палладия, сейчас ведет переговоры со швейцарскими властями, чтобы выпустить там токены через свою местную структуру. Компания также рассчитывает распространить эту концепцию и на другие металлы, а также создать платформу для транзакций между отделами внутри компании.

Потанин пояснил, что децентрализированные транзакции в токенах проще и удобнее и что его компания хочет быть активным участником этого процесса. На примере внутренней цифровой платформы «Норникеля» ​российский ЦБ сможет протестировать такие системы на блокчейне без глобального воздействия на экономику, считает бизнесмен.

Финансы
ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения

Впрочем, отмечает Bloomberg, для осуществления планов Потанина Россия должна принять закон о криптовалютах, пока ближайшее обсуждение документа запланировано на апрель. Глава «Норникеля» ведет переговоры с законодателями и ЦБ для создания регулирования и надеется, что законопроект будет принят летом. Таким образом он сможет запустить платформу к концу года.

«Главная проблема законопроекта заключается в том, что в документе говорится, что цифровыми платформами должны руководить только банки и биржи», — пожаловался Потанин и выразил надежду, что ситуация изменится.

Финансы
Забытый майнинг: почему бизнес недоволен законом о крипторегулировании

В целом запуск всех цифровых платформ обойдется «Норникелю» и Потанину в $5–6 млн, а обеспечение их работоспособности, вероятно, будет стоить несколько миллионов долларов ежегодно, пишет Bloomberg.​ «Если у нас получится, эффект будет огромным», — заключил Потанин.​

Теги: криптовалюты, Владимир Потанин, палладий
Материалы по теме
В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter