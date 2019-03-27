Потанин сообщил о планах создать криптоплатформу для торговли палладием

«Норникель» планирует до конца 2019 года запустить несколько криптовалютных платформ, в том числе для торговли палладием с использованием токенов. Об этом глава компании Владимир Потанин заявил в интервью Bloomberg.

«Норникель», крупнейший в мире производитель палладия, сейчас ведет переговоры со швейцарскими властями, чтобы выпустить там токены через свою местную структуру. Компания также рассчитывает распространить эту концепцию и на другие металлы, а также создать платформу для транзакций между отделами внутри компании.

Потанин пояснил, что децентрализированные транзакции в токенах проще и удобнее и что его компания хочет быть активным участником этого процесса. На примере внутренней цифровой платформы «Норникеля» ​российский ЦБ сможет протестировать такие системы на блокчейне без глобального воздействия на экономику, считает бизнесмен.

Впрочем, отмечает Bloomberg, для осуществления планов Потанина Россия должна принять закон о криптовалютах, пока ближайшее обсуждение документа запланировано на апрель. Глава «Норникеля» ведет переговоры с законодателями и ЦБ для создания регулирования и надеется, что законопроект будет принят летом. Таким образом он сможет запустить платформу к концу года.