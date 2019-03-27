Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида. Об этом сообщает газета Miami Herald.

Информация о взрыве поступила 26 марта в 20:00 по местному времени (27 марта 3:00 мск). По данным полиции, в городе Форт-Лодердейл на электростанции, которая принадлежит компании Florida Power & Light, начался пожар после удара молнии. В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли сотрудники пожарной службы и ликвидировали возгорание.

В компании заявили, что работают над восстановлением подачи электричества и расследуют причины произошедшего. К 23:00 по местному времени число оставшихся без света потребителей сократилось до 14 тыс.

Отключение электроэнергии не повлияло на деятельность аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд.