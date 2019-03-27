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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии. Его обращение было показано в эфире телеканала «Россия 24». 

Путин отметил, что Росгвардия продолжает традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб. «Преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед вами», — заметил президент.

Глава государства заметил, что работа сотрудников Росгвардии требует собранности, твердости, решительности, соблюдения закона, уважения к правам и свободам, а также достоинству отдельного человека.

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В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее первый замглавы ведомства Сергей Меликов призвал граждан не считать бойцов Росгвардии «монстрами с резиновыми палками». «Мы хотим быть открытыми, чтобы люди видели в Росгвардии свою защиту от различного рода посягательств, в том числе и преступных», — отметил он.

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на основе Внутренних войск МВД.

Теги: Росгвардия, Президент, поздравление
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