Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии. Его обращение было показано в эфире телеканала «Россия 24».

Путин отметил, что Росгвардия продолжает традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб. «Преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед вами», — заметил президент.

Глава государства заметил, что работа сотрудников Росгвардии требует собранности, твердости, решительности, соблюдения закона, уважения к правам и свободам, а также достоинству отдельного человека.

Ранее первый замглавы ведомства Сергей Меликов призвал граждан не считать бойцов Росгвардии «монстрами с резиновыми палками». «Мы хотим быть открытыми, чтобы люди видели в Росгвардии свою защиту от различного рода посягательств, в том числе и преступных», — отметил он.