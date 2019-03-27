Минздрав предложил йодировать всю пищевую соль

Минздрав предложил с января 2020 года ввести в России универсальное йодирование пищевой соли. Уведомление о начале разработки проекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цель проекта — устранение дефицита йода у населения, а также снижение связанной с этим заболеваемости.

По данным Минздрава, в отличие от стран, входящих в Евразийский экономический союз, в России йодированную соль в питании употребляют менее 30% населения. В Эндокринологическом научном центре ведомства отметили, что из-за дефицита йода в специализированной помощи ежегодно нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.

О том, что ведомство планирует разработать документ о йодировании пищевой соли, в декабре сообщал замглавы Минздрава Олег Салагай. Кроме того, министерство пообещало разработать проекты, направленные на сокращение потребления соли и сахара.