Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,40 0,32 EUR Бирж. 72,59 0,08 Brent 67,97 1,36% USD Нал. 65,17 63,93 EUR Нал. 73,69 72,02 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1265 -0,0046 BTC/USD Бирж. 4 044,90 53,20 IMOEX 2 512,63 0,60% RTSI 1 229,96 0,13% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
McDonald's $210 (+12,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
McDonald's $210 (+12,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 26 мар, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 26 мар, 12:17
Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет Политика, 05:35 Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Политика, 05:06 Сирия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за Голанских высот Политика, 05:04 Трамп продлил действие введенного Обамой режима ЧП из-за киберугроз Технологии и медиа, 04:40 Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года Технологии и медиа, 04:15 В Мексике взорвался рынок пиротехники Политика, 03:42 Мадуро анонсировал подписание ряда соглашений между Россией и Венесуэлой Политика, 03:30 Шнуров пожаловался в СКР и прокуратуру на продюсера «Ласкового мая» Общество, 03:17 Роскомнадзор не обнаружил нарушений у визового центра VFS Общество, 03:12 Шойгу заявил о планах создать армейскую киностудию Общество, 02:58 Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Политика, 02:26 «Роскосмос» назначил дату первого в 2019 году пуска с Восточного Технологии и медиа, 02:21 В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили Общество, 02:03 Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными Политика, 01:42
Политика ,  
0 
Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет

Президент Украины Петр Порошенко предположил, что в 2021-2022 годы Украина прекратит импортировать газ. Такое мнение украинский президент высказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если мы пройдем точку невозвращения (президентские и парламентские выборы — ред.) 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергонезависимости и энергобезопасности», — сказал Порошенко.

Бизнес
«Нафтогаз» допустил остановку транзита газа через Украину в 2020 году

В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.

«Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — подчеркивал президент. Он отмечал, что необходимо прекратить практику, «когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг».

С ноября 2015 года Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом». Вместо этого Киев принял решение покупать газ у европейских поставщиков по реверсным схемам. 

В ноябре 2018 года цена импортируемого на Украину газа составила трехлетний рекорд и превысила ​$339 за тысячу кубических метров.

 

Материалы по теме
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Политика
Порошенко впервые прокомментировал переговоры Бойко и Медведчука в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter