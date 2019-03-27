Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет

Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет

Президент Украины Петр Порошенко предположил, что в 2021-2022 годы Украина прекратит импортировать газ. Такое мнение украинский президент высказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если мы пройдем точку невозвращения (президентские и парламентские выборы — ред.) 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергонезависимости и энергобезопасности», — сказал Порошенко.

В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.

«Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — подчеркивал президент. Он отмечал, что необходимо прекратить практику, «когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг».

С ноября 2015 года Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом». Вместо этого Киев принял решение покупать газ у европейских поставщиков по реверсным схемам.

В ноябре 2018 года цена импортируемого на Украину газа составила трехлетний рекорд и превысила ​$339 за тысячу кубических метров.



