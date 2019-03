Издатель игр FIFA и Need for Speed закроет офис в России

Издатель игр FIFA и Need for Speed закроет офис в России

Американская компания-издатель видеоигр Electronic Arts сократит 350 сотрудников компании и закроет офисы в России и Японии. Об этом пишет портал Kotaku со ссылкой на письмо гендиректора Эндрю Уилсона сотрудникам.

Electronis Arts в своем заявлении подтвердила порталу сокращение сотрудников. «Изменения, которые мы делаем сегодня, повлияют примерно на 350 человек в нашей компании, где работают 9 тыс. человек», — говорится в заявлении компании. В EA также заявили, что внесли изменения в маркетинговую и издательскую организации и сокращают присутствие в России и Японии, «фокусируясь на других путях обслуживания наших игроков на этих рынках».

В компании пояснили, что одновременно с организационными изменениями сфокусируются на улучшении качества продукции.

Electronic Arts является создателем игр FIFA, Need for Speed, The Sims, UFC и других.

В феврале американский разработчик видеоигр Blizzard Entertainment, создавший Warcraft и Call of Duty, сообщил о решении уволить 8% сотрудников (около 800 человек). Увольнения коснутся таких подразделений как Activision, King и Blizzart.