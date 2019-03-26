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Apple $197 (+3,76%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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В «Зарядье» объяснили отключение света во всем парке

Отключение света в парке «Зарядье» связано с репетицией акции «Час Земли», сообщила РБК пресс-секретарь парка Карина Горобец.

«Сегодня проводится репетиция акции «Час Земли». Акция состоится в субботу на территории парка», — заявила Горобец. Она пояснила, что отключение электричества запланировано с 19:30 до 19:45 и с 20 до 20:15.

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Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30.

В Москве мероприятие проводится с 2009 года. Впервые оно состоялось в 2007 году в Австралии. Его целью является привлечение внимания к проблемам изменения климата, негативного воздействия производства на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

Теги: «Зарядье», электричество, Москва
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