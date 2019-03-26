В «Зарядье» объяснили отключение света во всем парке

В «Зарядье» объяснили отключение света во всем парке

Отключение света в парке «Зарядье» связано с репетицией акции «Час Земли», сообщила РБК пресс-секретарь парка Карина Горобец.

«Сегодня проводится репетиция акции «Час Земли». Акция состоится в субботу на территории парка», — заявила Горобец. Она пояснила, что отключение электричества запланировано с 19:30 до 19:45 и с 20 до 20:15.

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30.

В Москве мероприятие проводится с 2009 года. Впервые оно состоялось в 2007 году в Австралии. Его целью является привлечение внимания к проблемам изменения климата, негативного воздействия производства на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.