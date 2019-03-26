СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.

По результатам доследственной проверки возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным следствия, 25 марта в больницу поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. Со слов девочки, травму она получила в школе.

Ранее СК сообщал, что инцидент произошел между двумя девятиклассницами. Пострадавшая получила удар в живот и скрыла ранение от учителей, вечером рану обнаружила мать девушки. В департаменте образования Москвы сообщили, ссылаясь на слова директора школы, что в этот день в учебном заведении не было конфликтов, а девушка ушла домой после уроков. Источник в окружении пострадавшей рассказал «РИА Новости», что она могла получить ранение дома.