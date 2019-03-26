В Москве школьница ранила одноклассницу ножом

В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы. Об этом говорится на сайте столичного главка Следственного комитета.

По предварительной информации ведомства, инцидент между двумя девятиклассницами произошел в школе в понедельник, 25 марта. Пострадавшая получила удар в живот и скрыла ранение от учителей, вечером рану обнаружила мама девушки.

«Сейчас идут работы, поэтому я сейчас ничего не могу вам сказать по этому поводу», — заявил РБК директор школы №1598 Константин Петров, посоветовав обратиться в департамент образования Москвы.

В пресс-службе ведомства со ссылкой на Петрова РБК сообщили, что в этот день в школе не было конфликтов, а девушка ушла домой после уроков. Ситуация находится на личном контроле директора.