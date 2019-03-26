Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Документ поддержали 410 депутатов, 192 выступили против, 52 — воздержались. Отмечается, что те страны, которые намерены остаться на летнем времени, в последний раз переведут часы в марте 2021 года, а те, кто на зимнем — в октябре того же года.

При этом в сообщении парламента указывается, что страны ЕС и Еврокомиссия должны координировать свои решения, чтобы ситуация с зимним временем в одних странах и летним в других не оказывала негативного влияния на общий рынок.

В августе 2018 года Еврокомиссия поддержала отмену сезонного перевода стрелок в Европе. Опрос, в котором приняли участие около 4,6 млн человек показал, что против регулярного перевода часов высказались 80% респондентов.