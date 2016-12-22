Стрелка в аэропорту Флориды приговорили к пяти пожизненным срокам

В американском штате Флорида к пяти пожизненным срокам и 120 годам лишения свободы приговорили Эстебана Сантьяго, устроившего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла в январе 2017 года. Об этом сообщает газета Sun-Sentinel.

При оглашении приговора судья назвала его действия в аэропорту «85 секундами зла» (именно за это время нападавшего удалось арестовать).

«Суду очень сложно, если вообще возможно, отделить зло в действиях человека от зла в самом человеке», — добавила судья, обращаясь к Сантьяго.

Ранее стало известно, что у стрелявшего в аэропорту Форт-Лодердейла были психические отклонения. Так, Сантьяго утверждал, что слышал в голове голоса, которые отдали ему приказ открыть огонь. К тому же за несколько месяцев до инцидента он проходил лечение в психиатрической больнице, после того как пришел в офис ФБР на Аляске и заявил, что ЦРУ заставляло его вступить в ИГИЛ (запрещена на территории России).

Эстебан Сантьяго вырос в Пуэрто-Рико и служил в Национальной гвардии. Затем его направили на службу в Ирак, однако через год он был переведен в армейский резерв и отправлен на Аляску проходить службу в местной национальной гвардии в должности сапера. С последнего места службы его уволили за недостойное поведение.

По словам брата стрелка, у Сантьяго был диагностирован иракский синдром или посттравматическое стрессовое расстройство.

6 января 2017 года на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла Эстебан Сантьяго открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли пять человек, более 40 получили ранения.



