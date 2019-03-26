В Подмосковье эвакуировали 500 тыс. человек во время учений

В Подмосковье эвакуировали 500 тыс. человек во время учений

В рамках учений по отработке чрезвычайных ситуаций 26 марта подмосковное МЧС эвакуировало 2645 общественных учреждений по всей области. Об этом региональное ведомство сообщило на официальном сайте. Помимо спасателей и пожарных, в учениях приняли участие около 500 тыс. человек.

Большую часть эвакуированных объектов составили образовательные учреждения. Также были задействованы торговые центры, спортивные и культурные объекты, больницы и поликлиники. В ходе тренировки спасатели отработали действия в условиях чрезвычайной ситуации. Персонал учреждений проверили на знание планов эвакуации и аварийных систем.

Также прошли технические проверки региональной системы оповещения Московской области (РСО) и системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).