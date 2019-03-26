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Apple $197 (+3,09%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+36,49%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Власти Магадана заявили об отсутствии вакцины от бешенства

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что в городе нет вакцины от бешенства. Об этом сообщает Колыма.ru.

Гришан отметил, что замминистра здравоохранения и демографической политики области сказал, что в области нет антирабической вакцины из-за ее дороговизны. «Заявить, что вакцины против бешенства нет, потому что она дорого стоит, считаю, что это вопиющий факт, она обязана быть в лечебных учреждениях. Мы не можем рисковать», — подчеркнул мэр.

По его словам, в городе также не решена проблема отлова агрессивных собак, хотя до 5 марта на эти цели должно было поступить более двух миллионов рублей. «Подрядчик — общественная организация «Право на жизнь» сейчас никаких средств не получает, и некорректно от нее требовать надлежащего исполнения неоплаченных обязательств», — добавил мэр. Гришан заметил, что финансирование должно быть увеличено минимум в четыре раза.

17 марта в Магадане мальчика покусала стая бродячих собак. По словам главного врача областной детской больницы Сергея Тимофеева, ребенок перенес операцию, после чего он был в искусственной коме. Позднее он пришел в сознание, но его состояние оценивалось как тяжелое. «Очень сильно покусаны руки и голова, даже нельзя сказать точное количество укусов», — уточнял ранее врач. 

Теги: Магадан, бешенство, вакцина
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