Власти Магадана заявили об отсутствии вакцины от бешенства

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что в городе нет вакцины от бешенства. Об этом сообщает Колыма.ru.

Гришан отметил, что замминистра здравоохранения и демографической политики области сказал, что в области нет антирабической вакцины из-за ее дороговизны. «Заявить, что вакцины против бешенства нет, потому что она дорого стоит, считаю, что это вопиющий факт, она обязана быть в лечебных учреждениях. Мы не можем рисковать», — подчеркнул мэр.

По его словам, в городе также не решена проблема отлова агрессивных собак, хотя до 5 марта на эти цели должно было поступить более двух миллионов рублей. «Подрядчик — общественная организация «Право на жизнь» сейчас никаких средств не получает, и некорректно от нее требовать надлежащего исполнения неоплаченных обязательств», — добавил мэр. Гришан заметил, что финансирование должно быть увеличено минимум в четыре раза.

17 марта в Магадане мальчика покусала стая бродячих собак. По словам главного врача областной детской больницы Сергея Тимофеева, ребенок перенес операцию, после чего он был в искусственной коме. Позднее он пришел в сознание, но его состояние оценивалось как тяжелое. «Очень сильно покусаны руки и голова, даже нельзя сказать точное количество укусов», — уточнял ранее врач.