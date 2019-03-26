МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей

Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Представитель Главка направлен в Республику Калмыкия для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений города Элисты в ночь на 24 марта», — сказала Волк.

По ее словам, в ходе проверки будут изучены видеозаписи конфликта и установлены обстоятельства произошедшего. В случае, если сотрудники полиции своими действиями нарушили законодательство, их и их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, указала Волк.

Накануне Следственное управление СК по Калмыкии также сообщило, что проводит проверку информации о конфликте с применением насилия, который произошел между сотрудниками правоохранительных органов в одном из ресторанов Элисты.

По информации «Московского комсомольца», драка произошла между сотрудниками уголовного розыска и Следственного комитета.