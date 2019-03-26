Макрон призвал Си Цзиньпина уважать единство ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина уважать целостность Евросоюза. Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции в Париже, сообщает Agence France Presse.

«Никто из нас не наивен, но мы уважаем Китай и намерены вести с ним диалог и сотрудничать, а в ответ мы, естественно, ожидаем, что наши партнеры будут уважать целостность Европейского союза и те ценности, которые он несет», — сказал французский лидер.

26 марта в Париже проходят переговоры между лидерами европейских стран и главой Компартии Китая. Кроме Макрона, с европейской стороны в них участвуют канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

В начале марта Макрон в статье, опубликованной в европейских СМИ, обозначил приоритеты в вопросе реформирования ЕС. Французский лидер предложил создать агентство по защите от внешних угроз, запретить финансирование партий ЕС из-за рубежа, усилить оборону, формировать «социальный щит» для европейцев, а также наращивать инвестиции в европейские проекты.