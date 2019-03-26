Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

​Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции по району Соколиная Гора.

По их словам, за медицинской помощью обратилась мать ребенка. В ходе осмотра врачи диагностировали у подростка множественные ушибы, ссадины, кровоподтеки области лица, шеи, надплечий, грудной клетки и живота.

Источники отметили, что, со слов мальчика, побои ему нанес его отец Вячеслав Дацик, экс-боец смешанных единоборств. Как рассказал потерпевший, отец избил его в одном из фитнес-центров рядом со станцией метро «Электрозаводская».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.