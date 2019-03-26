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Alibaba $245 (+37,35%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Актриса Людмила Поргина объяснила свою госпитализацию

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина объяснила РБК свою госпитализацию. Она рассказала, что ее прооперировали после перелома левой руки в геронтологическом научно-клиническом центре в Москве.

«Мне сделали замечательную операцию с наркозом, косточки поставили на место, чувствую себя хорошо, в среду выпишут. Я поскользнулась на ступеньках на льду на даче, упала на руку», — сообщила актриса.

Караченцов умер 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет от опухоли. Актер похоронен на Троекуровском кладбище.

Теги: госпитализация, актриса
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