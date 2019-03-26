В Москве достроят пять домов обманутых дольщиков

В Москве пять домов, где застройщики нарушили права дольщиков, будут достроены за счет городского бюджета. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики.

Четыре дома достроят в Новой Москве и один на северо-востоке города. «В ближайшее время будут проведены обследования, по результатам которых определится объем строительных работ, а затем и финансирование», — добавила Пятова.

Так, речь идет о ЖК, который должны были построить по адресу: ул. Малыгина, вл. 12. В Троицке будут достроены ЖК «Легенда» и комплекс по адресу: ул. Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2. Также возведут ЖК «Воскресенское» в пос. Воскресенское и здание на ул. Труда в поселке Кокошкино.

Застройщиками этих объектов были ЗАО «Финансовая Корпорация», ООО «ИнвестСтройГрупп», ЗАО «ТСК «Евро-Старт», ЗАО «ПСФ «НОРД», ООО «АИС-Проект».

Ранее вице-премьер Виталий Мутко пообещал выделить 5 млрд руб. на проблемные стройки в 26 регионах. Для этого правительство планирует докапитализировать Фонд защиты дольщиков на 5 млрд руб. и расширить его права.

