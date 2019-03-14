Мутко пообещал выделить ₽5 млрд на проблемные стройки в 26 регионах

До конца года планируется избавиться от проблемных домов в 26 регионах России. Для этого правительство планирует докапитализировать Фонд защиты дольщиков на 5 млрд руб. и расширить его права

Виталий Мутко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Правительство рассматривает возможность докапитализации Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты дольщиков) для завершения строительства проблемных объектов в 26 регионах в этом году, рассказал РБК вице-премьер Виталий Мутко. В этих регионах сейчас есть пять или менее проблемных объектов. Среди регионов — Архангельская, Амурская, Новгородская, Мурманская области, Карелия, Коми и другие субъекты.

«Мы работаем над тем, чтобы предложить этот механизм уже в этом году. Это одно из условно быстрых решений. У нас есть 26 субъектов, где есть от одного до пяти домов, где нарушены права дольщиков. На их достройку нужно 9 млрд руб. Мы сейчас дали поручение подготовить поправку к корректировке бюджета, и не исключаю, что для этого мы докапитализируем Фонд защиты прав дольщиков и дадим ему право вместе с субъектами достроить дома. Но при этом нам нужно будет внести две-три поправки в действующее законодательство», — пояснил Мутко.

Предполагается, что из 9 млрд руб. 5 млрд будет выделено из федерального бюджета, а остальные 4 млрд руб. — из региональных бюджетов. При выделении финансирования проблемные стройки в этих регионах планируется завершить до конца года. Всего это 56 домов общей площадью 300 тыс. кв. м (5,7 тыс. квартир), в которых зарегистрировано 4 тыс. договоров долевого участия.

В регионах с большим количеством проблемных домов решение по каждому проблемному объекту будет приниматься отдельно, уточнил Мутко. Всего в России сейчас 2 тыс. проблемных домов общей площадью 13,3 млн кв. м, в которых квартиры купили 203 тыс. семей.