Facebook заявил о блокировке 2,6 тыс. аккаунтов из России, Ирана и Косово

Facebook заявил о блокировке 2,6 тыс. аккаунтов из России, Ирана и Косово

Компания Facebook заблокировала более 2,6 тыс. страниц в одноименной социальной сети и в Instagram, созданных пользователями из Ирана, России, Македонии и Косово. Сообщение о блокировке размещено на сайте компании.

Facebook указывает, что владельцы этих страниц демонстрировали «скоординированное нетипичное поведение».

«Мы не нашли никаких связей между действиями этих пользователей, но они использовали одинаковую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они были и чем занимались», — говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что решение было принято на основании поведения пользователей, а не в связи с контентом, который они публиковали.

В обеих социальных сетях в общей сложности были заблокированы 2632 личные страницы, группы и учетные записи.