Страховщиков с 1 апреля обяжут раскрывать риски ИСЖ

Центральный банк обновил требования к страховщикам при продаже полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Об этом говорится на сайте регулятора.

ИСЖ — один из самых популярных полисов на страховом рынке. Это сочетание классического страхования и инвестиционного инструмента, когда часть средств клиента привязывается к выбранному им базовому активу.

Согласно новым правилам, с 1 апреля 2019 года продавцы полисов обязаны предупреждать клиентов об основных рисках продукта и важных пунктах заключаемого договора​. В частности, покупатель должен быть уведомлен о порядке расчета инвестиционного дохода, а также о том, что инвестиции по договору не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, теперь будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств инвестируется, а какая идет на покрытие расходов страховой организации.

ЦБ разрабатывает концепцию ужесточения регулирования продаж ИСЖ с прошлого года. Регулятора в том числе беспокоит, что при заключении договора клиента часто убеждают в большей прибыли от ИСЖ по сравнению с открытием банковского вклада. Хотя, по данным Центробанка, это не соответствует действительности.