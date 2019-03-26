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CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание полетов из-за перевода рейсов в новый аэропорт Стамбула. Сообщение опубликовано на сайте компании.

«В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении. Код аэропорта IST при этом не изменится, отмечает «Аэрофлот».

Так, 5 и 6 апреля будут отменены в общей сложности 17 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно. Это рейсы SU2136/2136, SU2130/2131, SU2134; SU2132/2133, SU2138; SU2130/2131, SU2135, SU2136/2137, SU2138/2139, SU2132/2133. Отменен также будет один рейс 7 числа (SU2139).

Компания обещает проинформировать пассажиров отмененных рейсов через центр бронирования и информации и предлагает им переоформить билет на три ближайшие даты без изменения класса обслуживания и штрафов.

Новый аэропорт Стамбула был открыт в октябре 2018 года, на церемонии открытия воздушной гавани присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Воздушная гавань получила название «Аэропорт Стамбула», она расположена в 35 км к северу от европейской части Стамбула.

Ожидается, что транспортный узел в год сможет принимать 90 млн пассажиров, однако его потенциал — 200 млн человек.

Теги: «Аэрофлот», Стамбул, отмена рейсов
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