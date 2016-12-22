Эрдоган открыл самый крупный аэропорт в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 октября открыл новый аэропорт в Стамбуле, сообщает Reuters.

Выступая на церемонии открытия, Эрдоган сообщил, что воздушная гавань получила название «Аэропорт Стамбула». Новый аэропорт, по его словам, будет способствовать интеграции Турции в мировую экономику.

«С началом работы нового аэропорта Стамбула европейское воздушное пространство нужно будет реструктурировать», — заявил президент Турции. Эрдоган также выразил надежду, что аэропорт будет использоваться для большого количества межконтинентальных рейсов.

Строительство нового аэропорта обошлось в $11,7 млрд. Ожидается, что транспортный узел в год сможет принимать 90 млн пассажиров, однако его потенциал — 200 млн человек. В течение первых месяцев аэропорт Стамбула будет принимать только внутренние рейсы, а также самолеты из Азербайджана и с Северного Кипра.

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка, который до этого момента считался самым большим в Турции, является одним из пяти самых загруженных в Европе, отмечает Reuters. По данным за 2015 год, пассажиропоток аэропорта превысил 61 млн человек​.