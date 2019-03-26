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Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы. Она разместила в Facebook видеозапись от ноября 2017 года, на которой журналист Фарид Закария указывает на несколько «очевидных фактов», демонстрирующих сговор президента США Дональда Трампа с российским правительством.

«На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокурора Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы», — считает Захарова.

При этом она подчеркнула, что извинения должны последовать не столько в адрес Трампа, сколько народам обеих стран. «Перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду», — отметила дипломат.

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Захарова добавила, что благодаря этой видеозаписи можно понять, как работает «американская пропаганда и производится крупный фейк-контент».

Яндекс. Директ

Выводы расследования специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году были обнародованы в воскресенье, 24 марта. Генеральный прокурор США Уильям Барр в направленном в нижнюю палату конгресса заявлении уведомил, что расследование не установило фактов связи участников кампании Трампа с российскими властями.

При этом команде Мюллера удалось выявить ряд случаев попыток России вмешаться в президентские выборы. В итоговом докладе спецпрокурора говорилось, что российское Агентство интернет-исследований пыталось повлиять на итоги выборов с помощью дезинформации. Москва причастность к вмешательству отрицает. 

Теги: Мария Захарова, журналист, извинения, Дональд Трамп ..., вмешательство России в выборы, Роберт Мюллер
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