Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы. Она разместила в Facebook видеозапись от ноября 2017 года, на которой журналист Фарид Закария указывает на несколько «очевидных фактов», демонстрирующих сговор президента США Дональда Трампа с российским правительством.

«На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокурора Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы», — считает Захарова.

При этом она подчеркнула, что извинения должны последовать не столько в адрес Трампа, сколько народам обеих стран. «Перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что благодаря этой видеозаписи можно понять, как работает «американская пропаганда и производится крупный фейк-контент».