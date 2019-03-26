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Технологии и медиа ,  
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NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос двух женщин из-за отсутствия подходящего скафандра. Об этом сообщается на сайте управления.

В NASA отметили, что после первого выхода в космос астронавт Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера. При этом к намеченному на 29 марта выходу можно успеть подготовить только одну такую часть нужного размера, которую наденет астронавт Кристина Кох.

В пятницу, 29 марта планировалось провести первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов в рамках «Месячника истории женщин» (Women's History Month). Макклейн и Кох должны были заменить некоторые из солнечных батарей Международной космической станции (МКС).

При этом с Земли полетом назначили руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой должна была встать Джеки Кейги.

Теги: NASA, астронавты, женщины, открытый космос
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