NASA назвало дату первого в истории выхода двух женщин в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) планирует осуществить первый в истории человечества выход двух женщин в открытый космос, который запланирован на 29 марта. Об этом сообщает интернет-портал InterestingEngineering.com.

В миссии примут участие четыре женщины. В открытый космос выйдут астронавты Энн Макклейн и Кристина Кук, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС). С Земли полетом будет руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой встанет Джеки Кейги.

Отмечается, что выход в космос с участием только женщин-астронавтов пройдет в рамках «Месячника истории женщин» (Women's History Month), который проводится по инициативе Библиотеки Конгресса США, Национальных архивов, Смитсоновского института и других американских организаций. Таким образом инициаторы идеи намерены напомнить обществу о вкладе женщин в достижения цивилизации как в предыдущие годы, так и в настоящее время.

В середине февраля на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) Кристина Кук сообщала, что первый в истории человечества выход в открытый космос двух женщин запланирован на 2019 год. Тогда Межведомственная комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи экспедиции на МКС к полету готовы.