Путин сделал Билана заслуженным артистом России

Президент Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание заслуженный артист Российской Федерации Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в документе. Награды певец, как уточняется в указе, удостоен «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность».

Дима Билан — российский эстрадный певец. Свою карьеру он начал в 2000-х. Тогда в ротацию телеканала MTV Russia попал его первый видеоклип на песню «Осень». В 2006 и 2008 годах Билан представлял Россию на «Евровидении». Второе выступление артиста на международном музыкальном конкурсе увенчалось успехом: с песней Believe стал первым исполнителем из России, одержавшим победу на этом конкурсе.​