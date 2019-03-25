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Премьер Греции обвинил турецкую авиацию в попытке помешать его вертолету

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что турецкие истребители создавали помехи для вертолета, на котором он направлялся на остров Агатонисион для участия в торжествах по случаю Дня независимости. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, турецкие самолеты нарушили воздушное пространство Греции, а пилотам вертолета пришлось совершать маневры на малой высоте, пока не появились греческие истребители.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в службах безопасности сообщило, что турецкие истребители никому не создавали помех над Эгейским морем, а выполняли обычные полеты.

25 марта в Греции отмечается День независимости от Османской империи. По случаю годовщины национально-освободительной революции 1821–1829 годов в Афинах прошел военный парад. Президент России Владимир Путин поздравил греческого президента Прокописа Павлопулоса и премьера Алексиса Ципраса с Днем независимости.

Теги: Греция, Турция, истребители, Алексис Ципрас
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